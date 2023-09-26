Демонтаж iPhone 15 показал то, что не так уж много нового

JerryRigEverything, ведущий канала на YouTube, представил результаты исследования и испытания на прочность iPhone 15. В сравнении с подробным анализом от iFixit, методы JerryRigEverything более резкие и небезопасные. Они включают поцарапывание экрана, воздействие огнем и даже попытку сломать телефон голыми руками.

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И хотя в прошлом iPhone проявлял героизм и устойчивость, iPhone 15 Pro Max не выдержал испытания и его черный элегантный экран разбился. Стандартная модель iPhone 15 Pro показала более лучшие результаты.

Однако худшее только начинается: iFixit попыталась заменить компоненты на нескольких iPhone, и результаты были негативными. Если заменить дисплей или аккумулятор на другие компоненты, будет предупреждение при включении «неоригинальная деталь» на iPhone 15 после ремонта. И в некоторых случаях замененные детали вообще не работали. Замена камер также не дали никаких результатов. Именно поэтому iFixit снизила оценку ремонтных работ iPhone 14 Pro до 4 баллов, а новейшая модель iPhone 15 Pro получила такую же оценку.

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Стоит обратить внимание на новую рамку, сделанную из титана и алюминия, которая вызывает проблемы с переработкой: титан трудно утилизировать, и если эта рамка попадет в машину для резки алюминия, лезвия могут пострадать.