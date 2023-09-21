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10test
Скрытая функция iOS 17 сделает ваш iPhone удобнее
Последняя версия операционной системы Apple предлагает широкий набор полезных обновлений

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Владельцы iPhone новее модели iPhone XS, могут обновиться до iOS 17. 

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Среди новых функций вы найдете интерактивные виджеты, режим StandBy и NameDrop. Однако есть еще одна не так известная опция в iOS 17, которая сделает ваш iPhone более производительным.

Речь идет о Отклике касания (Haptic Touch), функции, обеспечивающей вибрацию при длительном нажатии на значки приложений: изображения, чаты, электронные письма и так далее. Haptic Touch впервые появился на iPhone XR, но в iOS 17 эта функция имеет тонкую настройку, что дает возможность удобно настроить ее для пользователя и повысить производительность устройства во время использования.

Чтобы настроить вибрацию отклика в iOS 17, просто откройте раздел «Специальные возможности» в настройках, выберите «Вибрация при касании», и задайте удобное значение (после перезагрузки iOS 17 настройка автоматически будет выставлена на значение «Default»). Apple также добавила удобную функцию тестирования, чтобы вы сразу же ощутили разницу во времени отклика.

В предыдущей версии iOS 16 для данной функции были доступны варианты «Быстро» и «Медленно», где первый соответствует текущему значению «Default» в iOS 17. Простыми словами, iOS 17 предлагает совершенно новый уровень скорости отклика.

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Предположительно, Apple усовершенствовала такую функцию, чтобы упростить навигацию по iPhone для большинства пользователей.

#apple #iphone #ios 17
Источник: techradar.com
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