Вышло новое обновление программного обеспечения системы PlayStation 5, в котором представлены различные новые функции и опции, в том числе новые возможности аудио и поддержки памяти

Подробности о новом обновлении были опубликованы сегодня в официальном блоге PlayStation Blog. В обновлении представлены новые функции, появившиеся в последней бета-прошивке, такие как возможность использования второго контроллера DualSense, новые аудио опции, позволяющие наслаждаться 3D Audio на базе Tempest 3D AudioTech с помощью совместимых устройств HDMI с поддержкой Dolby Atmos, а также поддержка твердотельных накопителей M.2 большей емкости - до 8 ТБ.

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Новое обновление системного ПО PlayStation 5 также вводит поддержку PS Remote Play для дополнительных Android-устройств, таких как Chromecast с Google TV (модель 4K) и модель BRAVIA XR A95L. Позднее в этом месяце Sony начнет глобальное внедрение новых функций для приложения PS App на iOS и Android. Более подробную информацию по этому вопросу, а также о новом обновлении системного ПО можно найти на официальном блоге PlayStation Blog.

В то время как японская компания продолжает добавлять новые функции в консоль PlayStation 5, Sony, похоже, активно работает и над аппаратной частью. Наряду с портативной консолью PlayStation Portal компания также работает над усовершенствованием PlayStation 5 и, возможно, над моделью Pro. Поскольку выставка Tokyo Game Show уже не за горами, возможно, в ближайшее время мы узнаем больше о какой-либо из этих систем.