Компания Hisense расширяет свою линейку телевизоров с новой 100-дюймовой моделью, опередив таких производителей, как TCL, Sony и Samsung

Согласно появившейся информации, 100-дюймовый телевизор Hisense U7KQ появится на прилавках в сентябре или октябре 2023 года. Его цена в розничной продаже составит от 3500 до 5000 евро.

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После того как компания TCL представила линейку своих 98-дюймовых телевизоров 100U7K и 100U8K, включая флагманскую модель X955 на выставке IFA 2023, Hisense решила предоставить покупателям больше вариантов бюджетных телевизоров с крупными экранами. Потребители теперь смогут выбирать среди разных моделей и наслаждаться большим экраном по приемлемым ценам.

Рассматривая характеристики моделей Hisense 100U7K и 100U8K, становится ясно, что оба телевизора имеют частоту обновления до 144 Гц и два порта HDMI 2.1 с поддержкой VRR и ALLM для игр. Они также поддерживают широкий спектр форматов HDR, включая Dolby Vision и HDR10+, акустическую систему Dolby Atmos и 2.1-конфигурацию динамиков.

Однако, следует отметить, что модель U8K обладает дополнительными двумя динамиками для Dolby Atmos, что позволяет достичь эффекта звучания 2.1.2. Модель U7K будет использовать платформу Hisense Vidaa, в то время как U8K будет работать на Google TV.

По опубликованным данным, количество зон затемнения у модели Hisense 100U7K превышает немного 1600. Однако это значение не может сравниться с рекламируемыми 5000 зонами затемнения у некоторых 98-дюймовых моделей TCL, таких, как модель X955.