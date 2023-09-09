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Valve возможно готовит новое «VR-устройство» и получает сертификацию в Южной Корее
Ожидания фанатов компании Valve относительно следующего устройства виртуальной реальности начинают осуществляться, учитывая хорошие продажи Valve Index

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Свежие новости из Южной Кореи говорят о том, что новое "аппаратное обеспечение Valve" успешно прошло сертификацию, что свидетельствует о том, что компания готовится к следующему рывку в области VR.

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Специалист в VR, Брэд Линч, поделился информацией о сертификации RRA (Radio Research Agency), где сообщил о заявке Valve на сертификацию нового "оборудования 1030". Хотя пока не подтверждено, что это непосредственно связано с будущим VR-устройством Valve, анализ деталей сертификации позволяет предположить, что они соответствуют деталям Meta Quest 3 и HTC VIVE XR Elite. Таким образом, есть все основания утверждать, что Valve готовится к чему-то новому в этой области, особенно учитывая недавнее заявление компании о том, что полноценное устройство Deck 2 не будет выпущено до значительного улучшения аппаратной части.

Надежды на появление нового VR-устройства от Valve значительно возросли в прошлом году, когда дизайнер компании Грег Кумер подтвердил эту информацию в интервью This Is Game, сообщив, что устройство находится в разработке. Valve Index остается в памяти каждого поклонника виртуальной реальности как прорывное устройство, которое открыло новые возможности в данной индустрии. Оно стало неоспоримым эталоном и культовым релизом. Тем не менее, Valve пока не делает официальных заявлений относительно следующей версии своих VR-устройств, но слухи говорят о том, что возможное название устройства может быть "Valve Deckard". Более того, существует предположение о том, что новое VR-устройство может работать без проводов, что означает, что все необходимое будет интегрировано в саму гарнитуру.

Многие надеются, что Valve скоро представит новое VR-устройство, которое сможет разогнать застой на рынке VR. Вполне возможно, что официальное анонсирование произойдет уже в ближайшие месяцы.

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#valve #vr-устройства #южной корее
Источник: wccftech.com
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