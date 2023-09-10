У будущего пульта может быть изменено расположение кнопок

Компания Google недавно представила новый дизайн пульта дистанционного управления Chromecast, который отличается от предыдущих моделей расположением кнопок. Инсайдер Мишаал Рахман отметил это, изучая файлы последней версии Android TV 14 Beta. На наброске, найденном им, показано, как может выглядеть будущее устройство Chromecast. По своей форме оно схоже с текущей моделью Chromecast с Google TV. Однако главное отличие заключается в наличии новой продолговатой кнопки справа, окруженной шестью кнопками меньшего размера, а также в наличии большой кнопки ввода со значком в виде звезды в нижней части пульта.

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Многие предполагают, что большая кнопка справа может быть использована для регулировки громкости, тогда как другие кнопки могут быть предназначены для активации Google Assistant, возврата на домашнюю страницу Google TV или для ярлыков приложений YouTube и Netflix. Но наиболее загадочной является кнопка со значком звезды, название которой в файле бета-версии обозначено как "магическая".

Инсайдер Мишаал Рахман полагает, что эта "волшебная кнопка" будет полностью настраиваемой. Пользователи смогут привязывать к ней любые поддерживаемые макросы, такие как активация любимого приложения или мгновенное переключение между различными входными сигналами. Интересно отметить, что функция пользовательских настроек на пульте Chromecast существует уже как минимум с 2021 года, однако до недавнего времени была отключена.

Важно понимать, что этот редизайн пульта Chromecast является всего лишь концепцией и пока нет прямых доказательств того, что новое устройство станет реальностью.



