Релиз недорогого планшета компании OnePlus ожидается в 2024 году

Компания OnePlus впервые решила попробовать свои силы на рынке планшетов и это обернулась успехом. Теперь компания готовится представить новый продукт для конкуренции со своими соперниками. В настоящее время неизвестно, насколько хорош OnePlus Pad, однако, по всей видимости, китайский производитель намерен продолжать выпускать новые планшеты на рынок.

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Следующий планшет уже находится в стадии разработки, что подтверждается надежным источник, который заметил сообщение на официальных форумах компании, в котором упоминается название "OnePlus Pad Go" и модельный номер "OPD2304".

Еще один надежный источник Макс Джамбор подтверждает, что модель будет называться OnePlus Pad Go, но релиз планшета не ожидается раньше 2024 года.

Следовательно, OnePlus планирует выпустить планшет, независимо от того, насколько успешно проявит себя OnePlus Pad на рынке.

Пока нет никакой информации о OnePlus Pad Go, кроме его возможного названия на рынке, что вполне естественно, учитывая, что до его выхода остается много времени. Можно с достаточной уверенностью предположить, что OnePlus Pad Go будет более доступной версией OnePlus Pad, опираясь на его название. Ожидается, что в ближайший месяц будет больше информации о предстоящем доступном планшете OnePlus.