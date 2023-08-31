Производитель аксессуаров Anker официально представил новую серию аксессуаров для беспроводной зарядки MagGo совместимых со стандартом Qi2

Новая линейка Anker включает в себя семь устройств: беспроводные зарядные платформы, портативные аккумуляторы и магнитные док-станции.

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Все устройства поддерживают высокоскоростную беспроводную зарядку мощностью 15 Вт в соответствии с стандартом Qi2, что в два раза сократит время зарядки по сравнению с предыдущим поколением. Функции Anker MultiProtect и ActiveShield 2.0 обеспечат надежную защиту устройств во время быстрой беспроводной зарядки.

Представители Anker сообщили, что эти новые устройства MagGo станут первыми полностью совместимыми с продуктами стандарта Qi2 на рынке. Однако пока не были раскрыты дополнительные детали о доступности и ценах.

Wireless Power Consortium (WPC) объявил о своем новом стандарте Qi2 в начале этого года, презентуя его как универсальный стандарт беспроводной зарядки, дополняющий уже популярный Qi. Это значительная новость, учитывая то, что большинство устройств для беспроводной зарядки в настоящее время используют стандарт Qi.

Главное нововведение в Qi2 заключается в том, что он открывает дорогу для магнитной системы беспроводной зарядки MagSage от Apple. WPC в сотрудничестве с Apple разработали Qi2 с новым магнитным профилем питания, который позволяет устройству точно синхронизироваться с зарядным устройством. Такой подход повысит энергоэффективность и позволит производителям безопасно увеличивать скорость зарядки до 15 Вт.

Несмотря на то, что Anker пока не озвучил конкретную информацию о доступности своих новых устройств, WPC прогнозирует, что первые зарядные устройства Qi2 появятся на рынке примерно к новогодним праздникам 2023 года. Продукты Anker можно ожидать уже в ближайшие несколько месяцев.