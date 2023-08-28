В мире смартфонов наблюдается растущий интерес к складным моделям, и каждая новая разработка производителей только усиливает эту тенденцию

Последний месяц принес нам выход таких инноваций, как Samsung Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, а в мае Google представила в свет Pixel Fold, а Huawei выпустила на рынок свою новую стильную модель Mate X3. Однако, судя по всему, Huawei сейчас занимается чем-то уникальным, что выходит за границы уже известной нам концепции складных смартфонов.

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Блогер Jerrold_tech опубликовал на Weibo некоторые уникальные изображения, которые, якобы, демонстрируют запатентованный дизайн складного телефона Huawei будущего поколения. На этих изображениях видно инновационное исполнение складного телефона с асимметричной формой: левая половина выше по высоте, чем правая.

Этот патент отличается от других существующих на рынке складных смартфонов конструкцией, где при раскрытии устройства две половины имеют разные размеры. Данное различие связано, как предполагается, с новым местоположением камеры, которая не находится, как обычно, на задней панели телефона. Когда телефон разложен, камера будет располагаться в левом верхнем углу и играть роль фронтальной камеры для селфи. А при сложении устройства правая панель выровняется с центральной камерой, позволяя ей упреждающе выполнять функции основной задней камеры.

Одним из преимуществ такого складного телефона с уникальной конструкцией является использование одной камеры как в сложенном, так и в разложенном состоянии устройства.

Пока не было официального подтверждения со стороны Huawei на данное устройство, лучше относиться к этой информации с некоторым скептицизмом.