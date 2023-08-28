После успешного запуска модели Roomba Combo j7+ в начале года, компания iRobot представляет две новые модели пылесосов-швабр: Roomba Combo j5+ и Roomba Combo i5+

Разработчики решили внести изменения в конструкцию устройств, добавив отдельные контейнеры для пылесоса и швабры. Это позволило новым моделям выполнять одновременно две функции, но при этом они стали доступнее по цене по сравнению с продуктом Combo j7+. Roomba Combo j5+ стоит 799 долларов, а Roomba Combo i5+ - 549 долларов.

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Главное отличие между двумя новыми моделями заключается в наличии камеры для распознавания и предотвращения столкновений с препятствиями на Roomba Combo j5+, в то время как на Roomba Combo i5+ такой функциональности нет. Roomba Combo j5+ разработан для использования на всех типах полов и может работать как пылесос и швабра для твердых поверхностей.

Оборудовав устройство вакуумным контейнером, Roomba Combo j5+ использует сильное всасывание и специальные щетки Dual Multi-Surface Rubber Brushes для уборки различных типов полов, включая мелкую пыль и крупные загрязнения. Представители iRobot заявляют, что при обнаружении серьезных загрязнений робот уделяет им дополнительное внимание, чтобы полностью очистить поверхность.

По завершении уборки, мусор собирается в автоматическом контейнере Clean Base. Если заменить вакуумный контейнер Roomba Combo на специальный контейнер, заполненный водой или чистящим средством, Roomba Combo j5+ превращается в швабру. Устройство автоматически распознает установленный контейнер Combo и начинает процесс уборки.

Как и другие модели Roomba, Roomba Combo j5+ с течением времени становится более интеллектуальным и изучает все комнаты в доме, а также предпочтения в уборке своего владельца. Согласно iRobot, устройство распознает более 80 распространенных объектов, таких как унитазы, мусорные ящики и посудомоечные машины. Это позволяет ему убирать вокруг определенных предметов или избегать мест, где не нужно убирать.