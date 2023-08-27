Китайская компания в области искусственного интеллекта утверждает, что графические процессоры ИИ Huawei эквивалентны NVIDIA A100 и будут конкурировать с GPT-4 в 2024 году

На прошедшем Форуме китайских предпринимателей 2023 года, Лю Цинфэн, основатель HKUST Xunfei – компании, специализирующейся на разработке искусственного интеллекта, объявил о сотрудничестве с Huawei для ускорения развития ИИ. По словам Лю, их сотрудничество также включает работу с другими китайскими поставщиками решений в области ИИ. Вместе с Huawei они разрабатывают графический процессор (GPU) искусственного интеллекта с производительностью, не уступающей GPU NVIDIA A100. Хотя конкретные характеристики этого GPU не разглашаются, утверждается, что оно будет очень мощным и способным работать с большими языковыми моделями, включая GPT-3 и GPT-4.

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В настоящее время на рынке ИИ GPU NVIDIA A100 занимает второе место после Hopper H100, который пользуется высоким спросом. A100 предлагает 624 TOPs вычислений INT8, в то время как H100 – 2000 TOPs.

Если заявление о новом GPU Huawei оправдается, то можно ожидать, что часть спроса на графические процессоры для ИИ на китайском рынке переключится на отечественные решения. Китай является одним из крупнейших потребителей GPU NVIDIA, где их продажи, благодаря большому спросу, приносят огромную прибыль.

Компания HKUST Xunfei также заявляет, что до 24 октября представит новую модель ИИ общего назначения (LLM), которая будет конкурировать с ChatGPT. Эта модель будет доступна как на китайском, так и на английском языках. Хотя компания признает, что ее модель не обязательно будет на одном уровне с ChatGPT при запуске, они активно работают над улучшением своего программного обеспечения ИИ. Компания планирует провести сравнение своей модели ИИ с GPT-4 в первой половине 2024 года.