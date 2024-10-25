По итогам прошлого фискального года вознаграждение Сатьи Наделлы выросло на $30 млн.

Ресурс CNBC поведал, как причудливо менялся компенсационный пакет Сатьи Наделлы (Satya Nadella), возглавляющего Microsoft, по итогам прошлого фискального года, который завершился 30 июня. В отчётном периоде стало известно о двух инцидентах со взломом почтовой переписки высокопоставленных чиновников США и руководителей самой Microsoft. Поскольку генеральный директор корпорации чувствовал за собой часть вины в произошедшем, он попросил профильный комитет совета директоров корпорации уменьшить сумму прямых денежных выплат за прошлый фискальный год с $10,7 до $5,2 млн.

Источник изображения: Microsoft News

При этом выросла часть вознаграждения, выражаемая в акциях Microsoft, поэтому по итогам всего года глава корпорации всё равно увеличил свой компенсационный пакет на 63% до $79,1 млрд. С одной стороны, он как бы понёс наказание, но на фоне общей благоприятной для Microsoft конъюнктуры он не только не потерял в доходе, а даже его увеличил. С учётом акций, прибавка составила более $30 млн. Вряд ли можно считать, что тем самым глава корпорации чего-то лишился.