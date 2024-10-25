Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Глава Microsoft попросил выплатить ему меньше на $5,5 млрд, но всё равно внакладе не остался
По итогам прошлого фискального года вознаграждение Сатьи Наделлы выросло на $30 млн.

Ресурс CNBC поведал, как причудливо менялся компенсационный пакет Сатьи Наделлы (Satya Nadella), возглавляющего Microsoft, по итогам прошлого фискального года, который завершился 30 июня. В отчётном периоде стало известно о двух инцидентах со взломом почтовой переписки высокопоставленных чиновников США и руководителей самой Microsoft. Поскольку генеральный директор корпорации чувствовал за собой часть вины в произошедшем, он попросил профильный комитет совета директоров корпорации уменьшить сумму прямых денежных выплат за прошлый фискальный год с $10,7 до $5,2 млн.

Источник изображения: Microsoft News

При этом выросла часть вознаграждения, выражаемая в акциях Microsoft, поэтому по итогам всего года глава корпорации всё равно увеличил свой компенсационный пакет на 63% до $79,1 млрд. С одной стороны, он как бы понёс наказание, но на фоне общей благоприятной для Microsoft конъюнктуры он не только не потерял в доходе, а даже его увеличил. С учётом акций, прибавка составила более $30 млн. Вряд ли можно считать, что тем самым глава корпорации чего-то лишился.

#microsoft #финансы #сатья наделла
+
Написать комментарий (0)
Илон Маск обогатился на $26 млрд благодаря росту курса акций Tesla на 22%
Western Digital последовательно увеличила чистую прибыль в 17 раз
Эксперты UBS считают, что капитальные затраты техногигантов за этот и следующий год превысят $470 млрд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Похоже, что 2024 – последний год оверклокинга на домашнем ПК
57
Игровые консоли Xbox series S массово исчезают с барахолок и растут в цене
4
"Как украсть миллион", "Шарада", "Окно во двор" - краткий обзор фильмов
4
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
234
Подделки и брак на маркетплейсах – как не стать жертвой мошенников
4
Почему трассировка лучей сырая и бесполезная в играх, и какую видеокарту купать для RTX-ON в 2К и 4К
39
Собираем оптимальный компьютер для игр в разрешении 2560x1440 без переплаты осенью 2024 года
7
Ryzen 5 7500F vs Ryzen 5 8400F – почему сегодня нет смысла покупать для игр дорогие процессоры
25
Как советский город исчез с лица земли за несколько минут - история Северо-Курильска
3
Облачный гейминг с FogPlay и полезная инструкция
10

Сейчас обсуждают

404404
13:47
Вопрос в другом, есть консоль XBOX и на нем есть браузер, получится ли играть в таком сочетании?
Облачный гейминг с FogPlay и полезная инструкция
FelsheR-RU
13:45
Тут местные собиралы во всю 3060 в свои сборки суют. Им хватает. А 7600 аналог 3060ти, чуть быстрее.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
Bryant333
13:37
Довольно сильная игра. Очень недооцененная. Русская озвучка есть.
Ghostwire: Tokyo станет бесплатной в Epic Games Store на следующей неделе
Алексей Сергеев
13:36
По аналогии с Ф-22 и Су-57. Последний заметнее. Разные технологии, культура и опыт производства. В чем еще будет разница - это в количестве. Б-21 планируют построить ~100 шт, 6 готовы. Ф-35 штампуют ...
О ПАК ДА "Посланник" - самая полная информация о новейшем стратегическом бомбардировщике РФ
Eppius
13:32
Данте давай теперь сухое голодание
Личный опыт лечебного голодания — 168 часов только на воде
Гриша Ваучеров
13:31
Отлично
OnePlus анонсирует обновление OxygenOS 15 на базе Android 15
Reppa
13:31
Верблюды пересекающие безводные пустыни теряют вес не потому что кушать нечего, а потому, что пить нечего. Организм в поиске воды уничтожает жировые запасы с невероятной скоростью. Едят они при этом к...
Личный опыт лечебного голодания — 168 часов только на воде
PanzerK
13:29
Не затянулись, а затянули... по причине изъятия с рынка 20 миллионов чипов NV20 тех самых GeForce 3/4Ti.
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
Eppius
13:27
А что с деградацией такой батарейки от циклов разряд\заряд?
Представлена супергибридная АКБ CATL Freevoy, которая позволит быстро заряжаться даже при -30 °C
Nahoni
13:25
Говорил уже и скажу еще раз: Лиза, огромное очередное спасибо !!!
Зеленский анонсировал план по усилению Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем