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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Группа Астра» и «Нота» намерены создать совместный стек для ВКС и мобильной работы
Компании создадут совместное решение для организации видеосвязи.

«Группа Астра» и компания «Нота» (холдинг «Т1») объединяют усилия для продвижения российского программного обеспечения. Компании планируют создать совместное решение для организации видеосвязи и мобильной работы на основе отечественных технологий.

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В частности, планируется интегрировать платформу корпоративных коммуникаций Dion с операционной системой Astra Linux Mobile и почтовым сервером RuPost. Это позволит создать полностью импортонезависимый стек, который закроет основные потребности российских компаний в проведении видеоконференций и организации удалённой работы.

«Интеграция с RuPost и мобильной ОС Astra Linux — это ещё один шаг на пути технологического развития Dion, который сделает функционал платформы более доступным и удобным. При этом бизнес, используя российское ПО, остаётся в защищённом контуре, минимизируя всевозможные риски», — отметил заместитель генерального директора «Ноты» Антон Спирин.

Помимо разработки совместного решения, «Группа Астра» и «Нота» будут проводить совместное тестирование продуктов, а также организуют обучающие мероприятия для пользователей.

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