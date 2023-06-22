Издательство Fulqrum Publishing и разработчики из студии Best Way сообщили точную дату релиза военной стратегии Men of War II. Это было сделано с помощью нового геймплейного трейлера, посвящённого различным особенностям проекта.
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Men of War II поступит в продажу 20 сентября только на ПК, стратегию можно будет купить в Steam, Epic Games Store и ещё нескольких торговых площадках. На старте продаж в игре окажутся открытыми три масштабные сюжетные кампании — за Советский Союз, США и Германию.
В грядущей стратегии Men of War II игроков ждёт множество новых видов войск для решения различных задач, историческая достоверность, графика и звук «совершенно нового уровня», и захватывающий игровой процесс в лучших традициях серии.
«Демонстрируйте талант полководца, реализуя хитроумные стратегии, устраивая засады или штурмуя позиции противника в открытом бою. Командуйте авиацией, бронетехникой, пехотой, артиллерией и другими родами войск в динамичных и насыщенных битвах. Добавьте к этому улучшенную графику, разрушаемые ландшафты и передовой ИИ — и вы получите идеальную стратегию в реальном времени, которую так долго ждали любители этого жанра», — гласит официальное проекта. И оно лучше всего описывает, чего стоит ждать от Men of War II.
А вот что получится там на самом деле — узнаем уже осенью. Пока речь идёт о релизе на ПК, про консольные версии ничего толком не слышно.