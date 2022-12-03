Не больно-то уж и хотелось.

Слухи о том, что NetherRealm Studios готовится к анонсу своей следующей игры, гуляют по Сети столь регулярно, что трудно поверить в их случайность. Однако конкретно в данном случае, похоже, мы всё же и впрямь имеем дело с выдачей желаемого за действительное, поскольку несколько часов назад глава NetherRealm и «отец» Mortal Kombat Эд Бун в своём официальном Twitter поделился грустными новостями.

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По словам Буна, четыре года назад студия анонсировала Mortal Kombat 11 в рамках мероприятия The Game Awards, и наверняка многие геймеры считают, что в этом году коллектив повторит данный «трюк». На самом же деле никаких трюков на грядущую The Game Awards у NetherRealm не припасено: пока что студия не готова анонсировать свою следующую игру.

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Фанаты творчества студии считают, что сейчас компания всё же трудится над Injustice 3, поскольку Mortal Kombat 11 вышла относительно недавно, и серия пока не нуждается в выходе её новой части. Чего не скажешь об Injustice.