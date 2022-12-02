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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
CD Projekt RED в следующем году намеревается выпустить GotY-версию Cyberpunk 2077
Может и выпустит.
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С каждым днём журналисты всё глубже погружаются в ознакомление с квартальным отчётом CD Projekt, из которого следует, что планы у компании поистине наполеоновские. Помимо многочисленных новых проектов, включая условного «четвёртого Ведьмака» и сюжетное дополнение к Cyberpunk 2077 коллектив также планирует выпустить приключения Ви в издании «Игра года».

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По плану, это произойдёт в следующем году — спустя какое-то время после релиза сюжетного аддона Phantom Liberty — ну а в состав соответствующего издания войдёт сама игра и все дополнения. В общем, всё по современным правилам игропрома.

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Стоит напомнить, что дополнение Phantom Liberty будет первым и последним из сюжетных аддонов к Cyberpunk 2077. Да, вот так решили в CD Projekt RED, ну а следом пойдёт полноценный сиквел, релиз которого раньше 2027 года можно в принципе не ждать.

#cd projekt red #cyberpunk 2077 #cd projekt
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