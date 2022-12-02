Может и выпустит.

С каждым днём журналисты всё глубже погружаются в ознакомление с квартальным отчётом CD Projekt, из которого следует, что планы у компании поистине наполеоновские. Помимо многочисленных новых проектов, включая условного «четвёртого Ведьмака» и сюжетное дополнение к Cyberpunk 2077 коллектив также планирует выпустить приключения Ви в издании «Игра года».

реклама

По плану, это произойдёт в следующем году — спустя какое-то время после релиза сюжетного аддона Phantom Liberty — ну а в состав соответствующего издания войдёт сама игра и все дополнения. В общем, всё по современным правилам игропрома.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Стоит напомнить, что дополнение Phantom Liberty будет первым и последним из сюжетных аддонов к Cyberpunk 2077. Да, вот так решили в CD Projekt RED, ну а следом пойдёт полноценный сиквел, релиз которого раньше 2027 года можно в принципе не ждать.