По правде говоря, это вообще мало кто понимает. Стечение обстоятельств.

В плане игровой индустрии этот год прошёл под знаменем Elden Ring: данный «соулслайк» на протяжении всего пострелизного периода не вылезал из «топа» чартов продаж, завоевал массу наград и сердец геймеров. До сих пор остаётся загадкой, в чём секрет успеха Elden Ring, и не понимают этого, по всей видимости, и сами разработчики. Сегодня глава FromSoftware Хидетака Миядзаки в беседе с журналистами издания Famitsu заявил, что и сам не знает, как Elden Ring удалось достичь такого успеха.

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По словам господина Миядзаки, он постоянно теряется, когда его просят ответить на данный вопрос, и одно совершенно точно: менять подход к производству игр он не намерен, равно как и заострять внимание на успехах Elden Ring. По мнению Миядзаки, если слишком часто думать об успехе предыдущего проекта, то можно отвлечься от работы над следующим творением.

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По состоянию на середине ноября продажи Elden Ring достигли 17,5 миллионов копий. Сам релиз состоялся в конце февраля этого года.