На сегодняшний день Ubisoft огласила только крайне приблизительное «окно» релиза Assassin’s Creed Mirage, из которого следует, что игра поступит в продажу в следующем году. Понятие, согласитесь, до неприличия растяжимое, ведь оно может означать релиз как в январе, так и в декабре следующего года. Что ж, там, где молчат официальные разработчики, на помощь всегда приходят инсайдеры: сегодня Том Хендерсон со ссылкой на свои источники сообщил, что релиз Assassin’s Creed Mirage состоится в августе.
реклама
Согласно имеющейся у Хендерсона информации, изначально предполагалось выпустить игру раньше, но впоследствии релиз было решено отложить. В соответствующих анонсах не было необходимости, поскольку первоначальный и обновлённый сроки сдачи «Миража» в продажу укладываются в ранее обозначенный 2023-й год.
Напомним, что в Assassin’s Creed Mirage мы отправимся в Багдад образца IX века — за двадцать лет до событий Assassin’s Creed Valhalla. Играть будем за мелкого уличного воришку Басима, который впоследствии переосмыслит свою жизнь и вступит в Орден Ассасинов.