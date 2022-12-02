Пока что официальное «окно» релиза — 2023 год в целом.

На сегодняшний день Ubisoft огласила только крайне приблизительное «окно» релиза Assassin’s Creed Mirage, из которого следует, что игра поступит в продажу в следующем году. Понятие, согласитесь, до неприличия растяжимое, ведь оно может означать релиз как в январе, так и в декабре следующего года. Что ж, там, где молчат официальные разработчики, на помощь всегда приходят инсайдеры: сегодня Том Хендерсон со ссылкой на свои источники сообщил, что релиз Assassin’s Creed Mirage состоится в августе.

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Согласно имеющейся у Хендерсона информации, изначально предполагалось выпустить игру раньше, но впоследствии релиз было решено отложить. В соответствующих анонсах не было необходимости, поскольку первоначальный и обновлённый сроки сдачи «Миража» в продажу укладываются в ранее обозначенный 2023-й год.

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Напомним, что в Assassin’s Creed Mirage мы отправимся в Багдад образца IX века — за двадцать лет до событий Assassin’s Creed Valhalla. Играть будем за мелкого уличного воришку Басима, который впоследствии переосмыслит свою жизнь и вступит в Орден Ассасинов.