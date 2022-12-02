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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Хидео Кодзима вновь «тизерит» свой следующий проект
И ему уже подыгрывает организатор The Game Awards.
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Хидео Кодзиму хлебом не корми дай «потизерить» сообщество странными публикациями в своём Twitter. Сегодня мэтр вновь опубликовал сомнительную по своей сути картинку со словами «Начните новое путешествие». Впрочем, важна в данной публикации не она сама, а то, что Кодзиме в ответах подыграл Джефф Кили — организатор и ведущий церемонии The Game Awards — тем самым намекнув на то, что новое творение японского геймдизайнера будет представлено на данном мероприятии на следующей неделе.

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Пока что о новом творении Кодзимы гуляют только противоречащие друг другу слухи: зз наиболее часто упоминаемых из них можно прийти к выводу, что нас ждёт полноценный сиквел Death Stranding.

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В любом случае, единственным правильным вариантом будет дождаться The Game Awards 2022, благо церемония пройдёт уже 8 декабря — тогда-то всё и прояснится.

#kojima productions
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