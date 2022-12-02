И ему уже подыгрывает организатор The Game Awards.

Хидео Кодзиму хлебом не корми дай «потизерить» сообщество странными публикациями в своём Twitter. Сегодня мэтр вновь опубликовал сомнительную по своей сути картинку со словами «Начните новое путешествие». Впрочем, важна в данной публикации не она сама, а то, что Кодзиме в ответах подыграл Джефф Кили — организатор и ведущий церемонии The Game Awards — тем самым намекнув на то, что новое творение японского геймдизайнера будет представлено на данном мероприятии на следующей неделе.

реклама

Пока что о новом творении Кодзимы гуляют только противоречащие друг другу слухи: зз наиболее часто упоминаемых из них можно прийти к выводу, что нас ждёт полноценный сиквел Death Stranding.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

В любом случае, единственным правильным вариантом будет дождаться The Game Awards 2022, благо церемония пройдёт уже 8 декабря — тогда-то всё и прояснится.