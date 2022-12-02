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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Electronic Arts собирается отключить серверы трёх последних Medal of Honor
Им очень много лет, поэтому тут всё было ожидаемо.
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Пользователи Сети обратили внимание на тот факт, что в ближайшее время компания Electronic Arts собирается закрыть серверы ещё нескольких игр. Процесс этот постоянный, поэтому удивляться ничему не надо.

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Итак, 16 февраля 2023 года будут отключены сетевые функции для следующих проектов:

  • Medal of Honor (2010);
  • Medal of Honor: Airborne;
  • Medal of Honor: Warfighter.
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Серверы будут отключены от версий этих игр для ПК, PS3 и Xbox 360. Напомним, ранее EA сообщала о запланированном отключение от Сети старых версий FIFA, трёх частей Command & Conquer, Mirror’s Edge и ещё нескольких проектов.

#electronic arts #medal of honor
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