Им очень много лет, поэтому тут всё было ожидаемо.

RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке

RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке

3070 за 45 тр в Ситилинке

3070 за 45 тр в Ситилинке

Пользователи Сети обратили внимание на тот факт, что в ближайшее время компания Electronic Arts собирается закрыть серверы ещё нескольких игр. Процесс этот постоянный, поэтому удивляться ничему не надо.

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Итак, 16 февраля 2023 года будут отключены сетевые функции для следующих проектов:

Medal of Honor (2010);

Medal of Honor: Airborne;

Medal of Honor: Warfighter.

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Серверы будут отключены от версий этих игр для ПК, PS3 и Xbox 360. Напомним, ранее EA сообщала о запланированном отключение от Сети старых версий FIFA, трёх частей Command & Conquer, Mirror’s Edge и ещё нескольких проектов.