Пользователи Сети обратили внимание на тот факт, что в ближайшее время компания Electronic Arts собирается закрыть серверы ещё нескольких игр. Процесс этот постоянный, поэтому удивляться ничему не надо.
реклама
Итак, 16 февраля 2023 года будут отключены сетевые функции для следующих проектов:
- Medal of Honor (2010);
- Medal of Honor: Airborne;
- Medal of Honor: Warfighter.
Серверы будут отключены от версий этих игр для ПК, PS3 и Xbox 360. Напомним, ранее EA сообщала о запланированном отключение от Сети старых версий FIFA, трёх частей Command & Conquer, Mirror’s Edge и ещё нескольких проектов.