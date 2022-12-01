Хотя ранее «дропнуть» сие творение собирались после четвёртого.

С тех пор, как в отношении поддержки Battlefield 2042 начали наблюдаться заметные подвижки, пользовательский интерес к проекту возрос, а вместе с ним увеличилось и желание разработчиков поддерживать боевик контентом и дальше. Сегодня, например, стало известно, что снабжать игру обновлениями собираются как минимум на протяжении пяти сезонов, хотя раньше речь шла о «четыре сезона и баста».

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Ничем особо примечательным он отличаться, впрочем, не будет: в пятом сезоне игроков ожидает стандартный контент в виде нового поля боя, новой военной техники и нового боевого пропуска, а также различной третьестепенной мелочёвки.

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В настоящее время в Battlefield 2042 идёт третий контентный сезон, апофеозом которого в начале следующего года должно стать возвращение в игру привычной системы классов персонажей, под которую адаптируют нынешних специалистов.