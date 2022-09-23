Всё дело в деталях.

Разработчики из студии Vaki Games совместно с издательством A List Games в данный момент заняты разработкой Kingshunt — экшена от третьего лица в антураже тёмного фэнтези, в котором также сочетаются отличительные черты MOBA и hack’n’slash. Геймплей здесь выстроен таким образом, что герой в бою полагается не на свои силы, а на задор и умение своих приспешников.

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Помочь поближе познакомиться с устройством Kingshunt поможет новый геймплейный трейлер. Матчи в игре проходят в формате «5 на 5», команды сражаются за захват трёх точек на карте и должны набрать 1500 очков. После чего сторона, которая не смогла набрать нужное количество очков, лишается возможность возрождаться. Соответственно, выигрывает та команда, которая сможет таким образом одолеть противника.

Ещё в Kingshunt есть больше 10 персонажей с разными специальными способностями. У кого-то лучше получается обращаться с холодным оружием, другой же мастерски владеет приёмами магии, а герой поддержки всегда сможет вылечить потрёпанных товарищей.

«Герои являются важным элементом Kingshunt, так как ход игры зависит от их вмешательства. Играйте персонажем, который лучше всего соответствует вашему стилю и использует свои уникальные навыки и способности. Выживание требует превосходной осознанности, точности и инстинктов. Вы должны использовать свой меч только тогда, когда открывается возможность. Рассчитывайте ходы противников, чтобы нанести сокрушительные контрудары. Kingshunt сочетает в себе лучшие и самые безжалостные аспекты боя из Tower Defense и Souls-подобных проектов с тактическим планированием, необходимым в стратегических играх в реальном времени», — гласит официальное описание игры.

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Kingshunt появится в раннем доступе 3 ноября на ПК (Steam). Прямо сейчас у игроков есть возможность записаться на альфа-тест.