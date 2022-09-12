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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В популярной онлайн-игре Black Desert Online проводит время более 50 миллионов человек
Сами разработчики проекта празднуют 12-летие.
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Южнокорейская компания Pearl Abyss, которая занимается поддержкой и развитием успешной MMORPG под названием Black Desert Online, отмечает своё 12-летие. По такому случаю разработчики представили кое-какую информацию о количестве пользователей, завлечённых в их проект.

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Итак, с момента релиза BDO смогла привлечь более 50 миллионов пользователей по всему миру. Соответствующая информация была обнародована в отдельном пресс-релизе. Также по случаю юбилея все пользователи Steam могут добавить в свою библиотеку BDO совершенно бесплатно до 19 сентября.

В магазине Valve за проект от Pearl Abyss действительно просят денег, но если раскошелится, то можно получить не только доступ к серверам, но и премиум-аккаунт на месяц.

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Также создатели успешной MMORPG напомнили, что Black Desert будет доступна в рамках мероприятия TwitchCon San Diego, где должна пройти финальная часть турнира Solare Invitational.

#pearl abyss #black desert online
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