Пока закрытое.

Из бурного потока новостей с gamescom 2022 весьма непросто вытащить материалы, которые имеет смысл публиковать в официальной новостной ленте сайта. Тем не менее, по итогу таких материалов набралось приличное количество, которое под занавес мероприятия пополнил кооперативный боевик Warhammer 40,000 Darktide. Разработчики не могли его пропустить, поскольку напоминать о существовании проекта всё же надо, однако повод приезда оставил желать лучшего: нам только показали новый трейлер и сообщили, что в конце октября в игре пройдёт закрытое бета-тестирование.

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Продлится оно всего пару дней — с 28 октября по 1 ноября. Что же до релиза, то он, как и сообщалось ранее, состоится 30 ноября.

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Действие Warhammer 40,000 Darktide разворачивается в гигантском городе-улье Тертиум, в котором нам вместе с товарищами предстоит задать жару местным криминальным элементам и прочим оппонентам. Изначально релиз должен был состояться ещё в 2021 году, но затем случилась предсказуемая череда переносов, и теперь остаётся надеяться, что перенос на 30 ноября был последним.