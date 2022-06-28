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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Россиян и белорусов всё-таки не пустили в «бету» Overwatch 2
Blizzard таки смогла пробить понятно что.
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Когда Blizzard объявила о готовности к проведению второго этапа бета-тестирования своего геройского соревновательного шутера Overwatch 2, в описании «мероприятия» уточнялось, что поучаствовать в тестировании смогут все, кроме России, Беларуси и Китая. Вскоре данное уточнение было удалено, что было воспринято отечественными игровыми журналистами, и нами в том числе, как то, что у Blizzard всё-таки осталось здравое мышление. К сожалению, неприятные факты о политике компании подтвердились сегодня, когда стартовал второй этап тестирования.

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Как сообщают российские и белорусские фанаты Overwatch (у китайских мы спросить не имеем возможности), они не получили приглашение на тестирование сиквела ни на одну из своих учётных записей, хотя в момент их оставления получали положительный ответ в духе «Заявка принята».

Более того, те фанаты Overwatch, которые решили перехитрить систему и окольными путями приобрели комплект Overwatch 2 «Пост наблюдения», где гарантировался доступ к бета-тестированию, сообщили, что сама опция установки бета-версии Overwatch 2 у них открывается только при использовании VPN, и если отключить VPN посреди загрузки, то всё идёт насмарку.

Наконец, есть и третья категория: игроки, которым друзья из «несанкционированных» стран дали возможность попользоваться своей учётной записью, на которой имеется доступ к бета-версии. В этом случае ситуация полностью повторяет предыдущую: установить и играть в «бету» Overwatch 2 в России и Беларуси можно только через VPN.

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О чём нам это говорит? Ни о чём хорошем: крайне велика вероятность, что если к началу октября Blizzard не одумается, то всем россиянам и белорусам фактически «обрубят» доступ к Overwatch 2, которая, на минуточку, технически заместит собой первую часть. Получается, что вы с высокой степенью вероятности утратите доступ к игре, за которую в своё время платили деньги.

#blizzard #overwatch 2
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