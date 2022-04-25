Изменится ли после этого что-нибудь в политике сервиса для обмена мыслями на 280 символов?

Информация о том, что известнейший американский предприниматель Илон Маск заинтересовался покупкой сервиса для обмена небольшими сообщениями Twitter, последнюю неделю будоражила умы тех, кого это вообще в принципе может интересовать. И вот, как сообщает издание Reuters, а следом за ним и другие СМИ, сегодня после встречи с советом директоров Twitter было принято решение о продажи сервиса Маску примерно за $44 миллиарда.

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Формально сделка будет завершена до конца текущего года; Илону Маску удалось приобрести акции сервиса по цене в $54.2 за штуку. Судя по заявлению председателя совета директоров Twitter Брета Тейлора, данное решение было взвешенным и признанным наиболее удачным для обеих сторон договора.

Сам миллиардер надеется развить Twitter и сделать его лучше, чем сейчас. Как всё получится на практике, начнём узнавать уже в течение первых месяцев после формального завершения сделки.

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В России Twitter был заблокирован Роскомнадзором в начале марта вследствие нежелания сервиса удалять запрещённый в РФ контент, в том числе фейки о боевых действиях на территории Украины.