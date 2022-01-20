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Новости Software Михаил Андреев
Период EGS-эксклюзивности Hitman 3 завершился — игра добралась до Steam
Прошёл ровно год.
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Ровно год назад состоялся релиз Hitman 3. Проект стал самой успешной игрой серии, и добиться ему этого удалось даже с PC-версией, распространявшейся эксклюзивно в крайне непопулярном Epic Games Store. Что ж, сегодня период эксклюзивности завершился, так что отныне все адепты Steam могут приобрести Hitman 3. Если, конечно, не испугаются ценника, равного 2 698 рублям за самое базовое издание игры годовалой давности.

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Напомним, что Hitman 3 завершает обновлённую трилогию приключений Агента 47, которому предстоит выполнить самые сложные и неоднозначные задания в своей карьере профессионального убийцы.

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Недавно IO Interactive продлила контентную поддержку Hitman 3 на текущий год, так что заняться игрокам определённо будет чем.

#io interactive #hitman 3
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