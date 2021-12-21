Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 6-й: Second Extinction
Продолжается предновогодний марафон подарков от Epic Games Store.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

День 6-й (21 декабря): На шестой день праздничной раздачи игр в Epic Games Store все желающие могут бесплатно получить в вечное пользование кооперативный боевик с динозаврами Second Extinction.

реклама

Проект представляет собой шутер, в котором люди сражаются с возродившимися динозаврами-мутантами за право единоличного хозяйствования на Земле. Проект пока представлен в виде игры в раннем доступе, поэтому отношение к нему должно быть соответствующим. Изначально Second Extinction вышла в Steam и получила крайне негативные отзывы, которые со временем и после выпуска обновлений всё же выправились, и на текущий момент составляют 71 %. Что, кстати, довольно мало: обычно в Epic Games Store раздают игры с рейтингом не ниже 80—85 %.

День 5-й (20 декабря): Продолжаем ежедневно пополнять игротеку Epic Games Store подарочными играми. Сегодня нашему вниманию предлагают получивший очень высокие пользовательские оценки карточный инди-проект Loop Hero.

По сюжету Loop Hero, некий злой лич заточил мир во временную петлю, в которой творится невыносимый для обитателей этого мира хаос. Нам предстоит разорвать этот «порочный круг», используя для этого имеющиеся ресурсы и бонусы.

День 4-й (19 декабря): Забрали Remnant From the Ashes в Epic Games Store? Забыли? Ну, теперь уже поздно, поскольку буквально только что предложение в магазине сменилось на новое. В рамках сегодняшней раздачи, которая продлится ровно 24 часа, все желающие могут забрать увлекательное детективное приключение The Vanishing of Ethan Carter.

Данный проект появился на свет осенью 2014 года. Игра повествует о том, как детектив Пол Просперо расследует в небольшом городке цепочку трагических событий, которые приведут его к пропавшему мальчику по имени Итан Картер. В процессе прохождения вам предстоит решать загадки, искать улики, связывать воедино события, а также пользоваться сверхъестественными способностями Пола Просперо.

The Vanishing of Ethan Carter получила очень тёплые отзывы от игроков, хотя практически все как один отмечают её крайне невысокую продолжительность.

День 3-й (18 декабря): Практически феноменальная (в прошлом году было побогаче) по своим масштабам раздача подарков в Epic Games Store продолжается. На третий день акции нашему вниманию представили кооперативный экшен Remnant From the Ashes.

В своё время данная игра уже была роздана в Epic Games Store, где оказалась одной из самых востребованных в качестве безвозмездного дара: более десяти миллионов игроков получили Remnant From the Ashes бесплатно. Естественно, на этот раз всё будет поскромнее: во-первых, и сама раздача продлится всего сутки, да и насыщение произошло ещё год назад. А новым пользователям у EGS взяться практически не откуда.

День 2-й (17 декабря): На второй день праздничного марафона подарков в Epic Games Store стартовала раздача роуглайк-платформера Neon Abyss, в котором нам в составе «Мрачного отряда» необходимо «со стрельбой прокладывать себе путь в Бездну». Проект примечателен тем, что локации в нём эволюционируют, поэтому каждое новое прохождение получается уникальным.

Игра появилась на свет летом прошлого года и получила очень высокие пользовательские оценки. Этим, к слову, и уникальны раздачи в Epic Games Store: да, в большинстве случаев там дарят откровенный «неликвид», но с высокими пользовательскими рейтингами.

День 1-й (16 декабря): О том, что Epic Games перед рождественскими и новогодними праздниками на полную мощность включит свой раздатчик бесплатных игр под названием Epic Games Store, нам известно уже с прошлой недели. Сегодня марафон подарков официально стартовал, и первым из грядущих подарков стала приключенческая ролевая игра Shenmue III.

Данный проект в своё время получил массу критических отзывов, но в целом игроки сходились во мнении, что Shenmue III представляет собой достойное продолжение серии. Бесплатно так точно сгодится.

Напоминаем, что в рамках праздничного марафона игры будут меняться каждые сутки, так что времени на раздумья у вас мало: увидели новость — лучше сразу забрать подарок, чтобы его не упустить.

анонсы и реклама
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 3070 со скидкой 15 000р
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р

Следующая подарочная игра — секретная. Почему? Ну, очевидно, чтобы не портить новогодний сюрприз.

#epic games #epic games store
39
Показать комментарии (39)

Материалы по теме

В EGS отключили предзаказ ремейка Final Fantasy VII после скандала с неадекватной стоимостью проекта
В Epic Games Store стартовала огромная новогодняя распродажа с большими скидками и купонами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
197
Модификация BIOS для процессоров-мутантов 6-9 поколения
61
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
32
Аппаратный мониторинг материнских плат. Программно-аппаратная реализация (часть 2)
38
История о том, как я пытался создать нечто рабочее из двух ноутбуков MSI
31
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe GoodRAM IRDM M.2 (IR-SSDPR-P34B-01T-80) объемом 1 ТБ
34

Сейчас обсуждают

Shuvalof Yuri
18:58
чел майнит бабки статьями, делом занят, наоплняет сайт, а вы петухи ГЕЙмеры.
Магазины РФ скинули цены на видеокарты до 55 000р, а майнеры скупают модели с высоким хешрейтом
Shuvalof Yuri
18:58
чушок, у тебя комп дешевле моей клавиатуры стоит.
Магазины РФ скинули цены на видеокарты до 55 000р, а майнеры скупают модели с высоким хешрейтом
Покой и счастье
18:57
Да где вас таких учат то, фразы заезжаные "надо обязательно охлад, иначе попадос". Не, наверное какой нибудь Hiuanjgi и сдохнет без радиатора, но не самсунг же.
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe GoodRAM IRDM M.2 (IR-SSDPR-P34B-01T-80) объемом 1 ТБ
Shuvalof Yuri
18:57
чушок , ты сейчас писал. до моего пояаление, чушоки, вроде тебя, про майнинг кукарекали. теперь я пришел - теперь я вас гашу.
Магазины РФ скинули цены на видеокарты до 55 000р, а майнеры скупают модели с высоким хешрейтом
mishika
18:57
А кто сказал, что синие в мидл пробились? Карт пока на прилавках не видно, реальных тестов тоже.
Китайская видеокарта JM9 выглядит разочаровывающе и окажется в 6 раз медленнее GeForce GTX 1080
Shuvalof Yuri
18:56
читай тематику сайта, чушок.
Магазины РФ скинули цены на видеокарты до 55 000р, а майнеры скупают модели с высоким хешрейтом
Shuvalof Yuri
18:55
"Работодатель не обязан платить за электроэнергию" - чушок, ты, когда без методички, постарайся ничего не писать,ибо тупой.
Сотрудник полиции РФ разместил ферму по добыче криптовалюты на рабочем месте
bumbox
18:55
успешный и богатый ты наш. ты посчитай сколько ты гадишь в камментах у людей. под каждым постом почти камент твой и не один. причем почти все твои высеры минусуются) хахах воистину успех) стойкое ощу...
Магазины РФ скинули цены на видеокарты до 55 000р, а майнеры скупают модели с высоким хешрейтом
Вася Пупкин
18:55
Конечно достигнет 1 монета - 1 доллар, так как уже доллар это пустышка, только с большой инертностью, это как груженный локомотив, не реально сразу остановить, вопрос времени.
Аналитики Cryptonews рассказали о том, что произойдёт, если Shiba Inu достигнет цены $1 за 1 монету
Shuvalof Yuri
18:54
возбуждение ненависти и вражды к социальной группе "майнер" = экстремизм.
Сотрудник полиции РФ разместил ферму по добыче криптовалюты на рабочем месте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем