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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 3-й: Remnant From the Ashes
Продолжается предновогодний марафон подарков от Epic Games Store.
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День 3-й (18 декабря): Практически феноменальная (в прошлом году было побогаче) по своим масштабам раздача подарков в Epic Games Store продолжается. На третий день акции нашему вниманию представили кооперативный экшен Remnant From the Ashes.

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В своё время данная игра уже была роздана в Epic Games Store, где оказалась одной из самых востребованных в качестве безвозмездного дара: более десяти миллионов игроков получили Remnant From the Ashes бесплатно. Естественно, на этот раз всё будет поскромнее: во-первых, и сама раздача продлится всего сутки, да и насыщение произошло ещё год назад. А новым пользователям у EGS взяться практически не откуда.

День 2-й (17 декабря): На второй день праздничного марафона подарков в Epic Games Store стартовала раздача роуглайк-платформера Neon Abyss, в котором нам в составе «Мрачного отряда» необходимо «со стрельбой прокладывать себе путь в Бездну». Проект примечателен тем, что локации в нём эволюционируют, поэтому каждое новое прохождение получается уникальным.

Игра появилась на свет летом прошлого года и получила очень высокие пользовательские оценки. Этим, к слову, и уникальны раздачи в Epic Games Store: да, в большинстве случаев там дарят откровенный «неликвид», но с высокими пользовательскими рейтингами.

День 1-й (16 декабря): О том, что Epic Games перед рождественскими и новогодними праздниками на полную мощность включит свой раздатчик бесплатных игр под названием Epic Games Store, нам известно уже с прошлой недели. Сегодня марафон подарков официально стартовал, и первым из грядущих подарков стала приключенческая ролевая игра Shenmue III.

Данный проект в своё время получил массу критических отзывов, но в целом игроки сходились во мнении, что Shenmue III представляет собой достойное продолжение серии. Бесплатно так точно сгодится.

Напоминаем, что в рамках праздничного марафона игры будут меняться каждые сутки, так что времени на раздумья у вас мало: увидели новость — лучше сразу забрать подарок, чтобы его не упустить.

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Следующая подарочная игра — секретная. Почему? Ну, очевидно, чтобы не портить новогодний сюрприз.

#epic games #epic games store
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