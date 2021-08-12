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Авторы масштабной модификации Skyblivion выпустили большой дневник с отчётом о проделанной работе

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Разработчики масштабной модификации Skyblivion опубликовали третий большой дневник, в рамках которого было освещено во всех деталях самое крупное обновление для проекта за всё время его существования. Авторы серьёзно поработали над множеством визуальных элементов, о которых мы сейчас и расскажем.

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Так, фанатский ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Skyrim теперь может похвастаться обновлёнными моделями и текстурами лесов и болот. Авторы в данный момент заняты переработкой отдельных частей Великого леса, желая сделать его более детализированным и масштабным. Разумеется, новая редакция Великого леса станет намного лучше той, что была в оригинальной Oblivion.

Масштабной переработке подвергся Золотой берег, теперь этот регион лучше вписывается во вселенную игры с её правилами. Как утверждают сами разработчики, переработанная местность действительно стала «золотой».

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Следующий большой регион, подвергнувшийся масштабной переработке, — это город Лейавин. Авторы модификации заверяют, что его пришлось переделывать практически с нуля, взяв на вооружение старые наработки от самой Bethesda. Так, мододелы добавили в город живописный речной проход, а само устройство города поменялось: разделение на районы стало более заметным.

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Наконец, практически всем крепостям из Oblivion изменят внешний вид для того, чтобы они стали более уникальными. Если ознакомиться с приложенным к заметке роликом, то можно увидеть на примере трёх таких локаций подход к работе мододелов.

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В своём дневнике разработчики Skyblivion также много говорили о проделанной работе над улучшениями оружия и брони, включая уникальные комплекты. Авторы заявляют, что в данный момент идёт работа над восемью тысячами объектов, включая модельки врагов.

Не забывают мододелы и об интерьерах зданий и обстановке подземелий. Опять же, много слов здесь было сказано о важности проработки индивидуальности и современных подходах в дизайне. В конце данной новости нам придётся, по старой доброй традиции, сказать, что работа над Skyblivion началась ещё в 2012 году.

Разумеется, даты выхода у этого масштабного фанатского проекта пока нет.

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bethesda skyrim skyblivion oblivion
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