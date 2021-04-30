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Sony показала 16 минут геймплея уютной и невероятно красочной Ratchet & Clank: Rift Apart в рамках апрельской State of Play

Subnautica: Below Zero и Among Us для консолей PlayStation показали совсем мельком.
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Компания Sony провела сегодня ночью мероприятие State of Play, в рамках которого был показан геймплей красочного платформера Ratchet & Clank: Rift Apart — ему отвели всё основное время. Буквально пару минут стрима заняли ролики по двум другим играм, но о них чуть позже.

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Итак, демонстрация игрового процесса Ratchet & Clank: Rift Apart заняла 16 минут, за отведённое время разработчики продемонстрировали игру во всём её многообразии. Показ преимуществ использования высокоскоростного накопителя SSD тоже проходил максимально наглядно. Герои могут прямо посреди сражения перемещаться на другие планеты — причём, речь идёт о полноценных уровнях, а не его подготовленных кусочках.

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Особенности здешнего игрового процесса лучше всего описать в тезисах:

  • Рэтчет и Ривет (так зовут главных героев) умеют бегать по стенам и делать рывки;
  • Ривет, девушка-ломбакс, будет играбельным персонажем — половина ролика была посвящена именно ей;
  • окружение в игре стало на порядок живее — касается транспорта, NPC и мелких декораций;
  • поведение оружия очень сильно привязано к возможностям контроллера DualSense — используется даже частичное нажатие курка для активации альтернативного режима огня;
  • обратная отдача DualSense предоставляет игроку больше информации о противниках и окружении;
  • помимо больших уровней, будут и мелкие локации, используемые для смены декораций. В одном из таких коридорных уровней героиня Ривет оседлала говорящий и забавно причитающий байк;
  • будет много новых видов вооружения, включая перчатку с гранатами;
  • для игры запланирован фоторежим, арены, воздушные бои и огромные открытые локации.

От себя хотелось бы добавить, что Ratchet & Clank: Rift Apart выглядит просто потрясающе — ещё лет 10 назад так выглядели дорогие CGI-ролики или 3D-мультфильмы. Проект поступит в продажу 11 июня, если не случится новых переносов.

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Дополнительно на трансляции State of Play показали трейлер PS5-версии Subnautica: Below Zero. Новая консольная версия знаменитого симулятора выживания получит поддержку высокого разрешения, улучшенную графику и новые возможности в управлении с привязкой к DualSense. Владельцы PlayStation 4 смогут бесплатно обновить игру до PS5-версии — к тому же, совсем недавно раздавали версию для PS4. Обновлённая Subnautica: Below Zero выйдет 14 мая.

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Популярная Among Us готовится выйти в этом году на PlayStation 4 и PlayStation 5. По такому случаю разработчики игры подготовили эксклюзивные скины Рэтчета и Кланка. Точная дата не указывается.

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Теги

sony among us subnautica below zero rachet & clank rift apart
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