Состоялся выход Silicon Dreams — детективной игры про беспощадные допросы андроидов, вдохновлённой Blade Runner
Фанатам дилогии фильмов «Бегущий по лезвию» в обязательном порядке стоит обратить внимание на небольшой игровой проект Silicon Dreams. Его релиз состоялся в Steam, оценки пока все положительные, но про объективный рейтинг можно будет говорить только спустя некоторое время. За разработку Silicon Dreams отвечает студия Clockwork Bird совместно с Spinnortality.
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Сюжетная завязка всем своим устройством напоминает о Blade Runner: киборг-дознаватель, созданный компанией Kronos, беспрерывно допрашивает андроидов, подозреваемых в нестандартном поведении. Во время беседы с подозреваемыми сотрудник Kronos может воспользоваться широким арсеналом психологических приёмов: от запугивания до сочувствия, от прямых угроз до тонкого манипулирования. По итогу каждого допроса киборгу Kronos нужно решить, стоит ли отпустить подозреваемого, отдать его на «обнуление» или же просто стереть ему память.
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У главного героя есть собственный рейтинг, за которым неустанно следит компания-изготовитель. Если по каким-то причинам он упадёт до критической отметки, то это самое «обнуление» грозит уже нашему дознавателю.
На данный момент Silicon Dreams доступна в Steam со скидкой за 323 рубля. Релизный трейлер проекта находится где-то неподалёку. Желающие ознакомиться с проектом до покупки могут скачать бесплатную демоверсию.
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