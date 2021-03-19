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Payday 3 будут издавать совместно с Koch Media

Одной проблемой меньше. Теперь осталось игру выпустить. А это ой как нескоро.
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Кажется, одной, но при этом, возможно, самой большой проблемой у компании Starbreeze, которая сейчас корпит над Payday 3, стало меньше. Сегодня руководство компании объявило о подписании партнёрского соглашения с Koch Media, одним из издательских подразделений холдинга Embracer Group. Игроки могут знать Koch Media по её дочерней компании Deep Silver.

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Судя по информации в пресс-релизе, партнёрство рассчитано на долгосрочную перспективу: после релиза Payday 3 будет стабильно получать обновления и свежий контент. Koch Media вложит в производство и продвижение игры 50 миллионов евро. Владельцем прав на франшизу по-прежнему останется Starbreeze.

До релиза, правда, ещё нужно постараться дожить: он ожидается не раньше 2023 года на PC и консолях. Никакими подробностями игры с нами пока не делятся.

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