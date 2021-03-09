Германия собирается полностью запретить продажу «лутбоксов» в играх для несовершеннолетних
«Лутбоксы» в играх — причина недовольства не только для самих игроков, но также их родителей. Часто бывает так, что несовершеннолетнее чадо покупает заветные наборы в какой-нибудь FIFA, а его мама и папа даже не в курсе, куда уходят деньги, выданные на карманные расходы. По сообщениям ряда СМИ, в Германии этот вопрос в самом ближайшем времени поставят на самый жёсткий контроль, введя соответствующий закон. Если коротко, то в этой стране доступ к «лутбоксам» будет ограничен полностью для всех несовершеннолетних. Если какой-нибудь разработчик или издатель решит оставить данную механику, то для игры придётся устанавливать возрастной рейтинг 18+.
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Закон о защите несовершеннолетних уже прошёл процедуру утверждения в однопалатном органе Бундестага, теперь он должен быть принят в федеральном совете Германии. После принятия документа разработчики смогут продавать игры, изначально нацеленные на самую широкую возрастную аудиторию (опять же, FIFA тут хорошо подходит для примера), но компонент, отвечающий за «лутбоксы», придётся полностью отключать.
В европейских странах вопрос с ограничением продаж «коробок с контентом» несовершеннолетним рассматривается не только в Германии. Так, власти Нидерландов ранее уже признавали продажу лутбоксов в FIFA азартной игрой, за что Electronic Arts был выписан крупный штраф.
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