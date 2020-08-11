Утечка: новым оперативником в Rainbow Six Siege станет главный герой Splinter Cell
Информация о том, что в популярный сетевой шутер Rainbow Six Siege в качестве игрового бойца добавят главного героя серии Splinter Cell Сэма Фишера, появилась в Сети ещё в конце мая, и вот, похоже, у неё появилось подтверждение. В Сеть просочился видеоролик-тизер новой «операции» Rainbow Six Siege, которую окрестили Shadow Legacy.
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В данном видео перед нами предстаёт сам Сэм Фишер, а завершается ролик информацией о том, что вместе с героем Splinter Cell список бойцов Rainbow Six Siege также пополнит некто Zero. Кто это такой, неизвестно, но традиция обязывает разработчиков игры добавлять в новых «операциях» по два оперативника.
Впрочем, в комментариях под утечкой уточняют, что в рамках новой операции должны добавить только одного оперативника, а Zero — это прозвище Фишера в рядах отряда «Рэйнбоу». Кто прав, выяснится уже в скором времени.
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Бытует мнение, что таким образом Ubisoft плавно готовит нас к анонсу полноценной новой игры про приключения Фишера.
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