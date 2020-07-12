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Assassin’s Creed Valhalla: 6 минут геймплея и точная дата выхода

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Из-за того, что Ubisoft плохо закрутила крышку в бочонке с информацией об анонсах на мероприятии Ubisoft Forward, многие уже успели увидеть полноценный геймплей Assassin’s Creed Valhalla и даже узнать дату выхода новинки. Что ж, сегодня Ubisoft официально подтвердила, что игра выйдет именно 17 ноября, а также опубликовала обзорный видеоролик с игровым процессом.

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Напомним, что в Assassin’s Creed Valhalla мы играем за викинга Эйвора (может быть как мужского, так и женского пола) и должны будем всячески досаждать англичанам, попутно развивая своё поселение на захваченной территории.

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В указанный день «Валгалла» выйдет на PC и консолях уходящего поколения. Релиза на «некстгене» придётся подождать чуть подольше.

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