Вчера вечером в Steam и Epic Games Store открылись предварительные заказы на PC-версию Horizon Zero Dawn, релиз которой должен состояться уже через месяц — 7 августа. Игра приятно удивила своей невысокой по современным меркам стоимостью: 930 рублей в Steam и 1 099 рублей в EGS.

реклама

анонсы и реклама Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. <b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Что ж, похоже, праздник был недолгим: сегодня вечером пользователи Steam обнаружили, что ценник на предварительный заказ Horizon Zero Dawn «отрастил зубы» и начал больно кусаться — стоимость с 930 рублей взлетела в три раза и теперь составляет 2800 рублей. В Epic Games Store цена пока не повышалась, так что имеет смысл поторопиться.

реклама

Официальных комментариев на эту тему пока не поступало, но логично предположить, что российская цена была просто скорректирована в соответствие с общей. Когда поступит новая информация, мы по возможности максимально оперативно дополним эту заметку.