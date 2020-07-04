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Стоимость Horizon Zero Dawn в Steam внезапно взлетела в три раза

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Вчера вечером в Steam и Epic Games Store открылись предварительные заказы на PC-версию Horizon Zero Dawn, релиз которой должен состояться уже через месяц — 7 августа. Игра приятно удивила своей невысокой по современным меркам стоимостью: 930 рублей в Steam и 1 099 рублей в EGS.

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Что ж, похоже, праздник был недолгим: сегодня вечером пользователи Steam обнаружили, что ценник на предварительный заказ Horizon Zero Dawn «отрастил зубы» и начал больно кусаться — стоимость с 930 рублей взлетела в три раза и теперь составляет 2800 рублей. В Epic Games Store цена пока не повышалась, так что имеет смысл поторопиться.

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Официальных комментариев на эту тему пока не поступало, но логично предположить, что российская цена была просто скорректирована в соответствие с общей. Когда поступит новая информация, мы по возможности максимально оперативно дополним эту заметку.

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