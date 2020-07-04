Стоимость Horizon Zero Dawn в Steam внезапно взлетела в три раза
Вчера вечером в Steam и Epic Games Store открылись предварительные заказы на PC-версию Horizon Zero Dawn, релиз которой должен состояться уже через месяц — 7 августа. Игра приятно удивила своей невысокой по современным меркам стоимостью: 930 рублей в Steam и 1 099 рублей в EGS.
реклама
Что ж, похоже, праздник был недолгим: сегодня вечером пользователи Steam обнаружили, что ценник на предварительный заказ Horizon Zero Dawn «отрастил зубы» и начал больно кусаться — стоимость с 930 рублей взлетела в три раза и теперь составляет 2800 рублей. В Epic Games Store цена пока не повышалась, так что имеет смысл поторопиться.
реклама
Официальных комментариев на эту тему пока не поступало, но логично предположить, что российская цена была просто скорректирована в соответствие с общей. Когда поступит новая информация, мы по возможности максимально оперативно дополним эту заметку.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила