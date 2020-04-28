Разработчики изометрической ролевой игры Gamedec успешно завершили кампанию по сбору средств на Kickstarter. Проект в жанре киберпанк сумел собрать чуть более 171 тысячи долларов при запланированной минимальной цели в 50 тысяч долларов.

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Вкладчики смогли разблокировать почти все промежуточные цели, среди которых есть: режим Настоящего детектива, дополнительные опции по общению с второстепенными персонажами, новые возможности по изменению внешнего вида героя, озвучка NPC и многое другое.Из всех целей не была достигнута только одна — выход игры на консоли Nintendo Switch. Для этого «бейкерам» нужно было собрать не менее 200 тысяч долларов.

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Если не случится никаких переносов, то проект должен поступить в продажу до конца нынешнего года. Gamedec предложит игроку стать детективом, расследующим преступления в виртуальных мирах. Для успешного ведения дел потребуется собирать информацию у свидетелей и подозреваемых. Разработчики заверяют, что игра будет постоянно адаптироваться к решениям пользователя, не осуждая их. То есть, неправильных решений здесь нет.

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Путешествие по виртуальным мирам должно получиться весьма занятным. Миры эти действительно разнообразны. Мы сможем побывать не только в ночном неоновом городе, но и в фэнтезийном лесу и даже на ферме.

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Gamedec — игра про детективные расследования, поэтому классической боевой системы здесь нет вовсе. Герой развивается, принимая решения. Он собирает аспекты и создаёт свой уникальный набор умений, который позволит расследовать дела в собственном стиле.

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В общем, «на бумаге» Gamedec, как минимум интригует. Она вся про разнообразие и индивидуальный подход. Осталось дождаться релиза и убедиться, что все обещания разработчиков оказались правдивыми. За другими подробностями о проекте следует переходить на официальную страничку в Steam. Кстати, для Gamedec заявлена поддержка русского языка уже на запуске.