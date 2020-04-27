После выхода Mass Effect: Andromeda от некогда великой серии игр уже не принято ждать чего-то хорошего. Сама Bioware тоже находится не в лучшей форме, но это масштабная тема для другого разговора. Нельзя отрицать тот факт, что на сегодняшний день ниша больших ролевых игр про бескрайний космос и высокие технологии пустует. Разработчики из студии Toadman Interactive решились разобраться с этой вопиющей несправедливостью по-своему. Их новый игровой проект называется Minimal Effect, и уже название доходчиво объясняет, что получится в итоге.

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Нам продемонстрировали пародийную игру, которая будет представлять собой Mass Effect «на минималках». Вынужденный минимализм тут виден сразу — это рисованная игра, похожая своим стилем на мультсериал Final Space (у нас он известен как «Крайний космос»). А пародийная сущность с нотками глумления отсылает к любимому многими «Рик и Морти». Но сомневаться в том, что основным источником вдохновения для авторов стала игровая серия Mass Effect, не приходится.

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Здесь тоже будут похожие на людей пришельцы, исследование бескрайнего космоса, беседа со странными напарниками, выполнение бесчисленных заданий и тому подобные вещи. И Шепард — конечно, тут есть свой Шепард, бесстрашный герой с кирпичным подбородком и максимально серьёзным выражением лица (что делает его ещё комичнее).

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Окажется ли весь этот спроектированный и нарисованный балаган смешным и остроумным — узнаем только в будущем году. Minimal Effect точно выйдет на PC, с консолями пока всё сложно. Про разработчиков важно знать, что до настоящего момента они успели выпустить Immortal: Unchained — плохо принятую публику ролевую игру с элементами экшена и хардкора. В Steam у проекта имеется 66% рейтинга на основании всего лишь 447 рецензий.