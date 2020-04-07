Valorant уже успел прогреметь чуть ли не на весь мир: одни ждут данный проект, потому что видят в нём «убийцу» Counter-Strike Global Offensive или же Overwatch, другие же просто давно ждут новый требовательный к механическим навыкам шутер. В общем, к Valorant и стартовавшему сегодня его закрытому бета-тестированию приковано внимание огромного количества любителей пострелять.

реклама

Пока что закрытое бета-тестирование ограничено несколькими регионами: Европой, США, Канадой, Турцией, Россией и странами СНГ. В будущем количество принимающих участие в тестировании регионов планируют расширить. Чтобы получить шанс на выпадение ключа доступа к закрытой «бете» Valorant, необходимо зарегистрировать учётную запись Riot, привязать её к своему аккаунту на Twitch и просматривать трансляции с пометкой «Drops включены». Возможно, вам рано или поздно повезёт.

реклама

Напомним, что Valorant представляет собой тактический шутер в режиме «5 против 5», по игровому процессу напоминающий CSGO, но с активными способностями персонажей. Собственно, поэтому Valorant периодически и называют смесью CSGO и Overwatch, хотя от шутера от Blizzard новинка отличается слишком сильно, чтобы их сравнивать в лоб.

Полноценный релиз Valorant запланирован на лето этого года. Между тем Valorant на Twitch уже просматривают (или «просматривают») почти полтора миллиона человек.