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Новости Hardware Роман Семёнов
Робот-пылесос Roborock Qrevo MaxV доступен для приобретения по сниженной цене
Благодаря Roborock Qrevo MaxV сделать дом чистым будет как никогда просто

Среди роботов-пылесосов высокого уровня в настоящее время особо выгодной может стать покупка модели Roborock Qrevo MaxV. Помимо качеств самого пылесоса, внимание покупателей может привлечь трёхкратное падение его стоимости. По сниженной цене пылесос будет доступен в ближайшие несколько дней.



Данная модель отличается поддержкой технологии HyperForce, что означает мощность всасывания 7000 Па. Благодаря наличию интеллектуального голосового помощника вы сможете управлять устройством без лишних усилий. Достаточно будет произнести фразу «Привет, Рокки», чтобы пылесос начал процесс уборки. При этом ему не обязательно иметь подключение к домашней сети Wi-Fi.

Roborock Qrevo MaxV способен автоматически распознавать домашних животных. Если это происходит, он останавливает работу основной щётки и отходит в сторону, чтобы не напугать вашего питомца. К тому же благодаря пылесосу вы сможете общаться со своими любимыми животными посредством видеозвонков в реальном времени с поддержкой двухстороннего голосового общения.



Помимо животных, Roborock Qrevo MaxV за счёт структурированного света и камеры RGB умеет распознавать и другие препятствия 62 типов из 20 разных категорий. Это позволит убираться максимально эффективно, избавляя от необходимости поднимать лишние предметы с пола как при слабом освещении, так и при хорошем.

Пылесос способен разглядеть и обойти предметы шириной минимум 5 см и высотой от 3 см. Эти параметры могут варьироваться в зависимости от условий окружающей среды.



Также в зависимости от сценариев применения могут менять свою работу щётка и швабра. Это делает уборку максимально качественной, не давая появляться пятнам на полу.

За счёт наличия выдвижной швабры FlexiArm Design пылесос лишён слепых зон. Он максимально качественно очистит углы и кромки полов, затрагивая 98,8% площади поверхности при погрешности 1,85 мм.



Борьба с въевшимися в полы пятнами и прочими видами загрязнений ведётся благодаря использованию нагретой до температуры 60°C воды. Дезинфицирование швабры также вносит свой вклад в максимально качественное мытьё полов.

Пылесос поддерживает систему обнаружения загрязнений. Когда происходит мойка швабры, анализируется степень её загрязненности и при необходимости она промывается повторно. Также и полы в тех местах, где грязь и пятна наиболее трудно поддаются очистке, промываются повторно.



Помимо пылесоса, покупатели получат многофункциональную док-станцию 2.0. Здесь происходит сушка швабры тёплым воздухом, автоматически очищается пылесборник и пополняется резервуар с водой. База является съёмной, поддерживаются быстрая и медленная зарядка, продолжительность работы достигает 7 недель.

Для разработки максимально эффективных маршрутов уборки поддерживается система навигации PreciSense. Алгоритмы искусственного интеллекта дают роботу возможность определять типы помещений и полов, выбирая подходящий для них метод уборки.



Став обладателем Roborock Qrevo MaxV сейчас, вы облегчите процесс поддержания частоты вашего дома по выгодной цене.

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