Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Toyota представила семиместный универсал Hilux Rangga SUV за $26 000
Интересный дизайн.

На индонезийском рынке в начале 2025 года появится необычный автомобиль – семиместный универсал Toyota Hilux Rangga SUV. Созданный на базе пикапа Hilux Champ (в Индонезии известного как Hilux Rangga), он удивит покупателей своеобразным дизайном, фотографии которого официально представила компания Toyota Astra Motor.

Цена новинки составит от 400 до 500 млн индонезийских рупий ($26 000 - $32 500), что относительно дорого, учитывая небольшой объем производства – около 50 машин в месяц. Это связано с тем, что сборка, по информации CNN Indonesia, будет осуществляться вручную местной компанией New Armada. В будущем Toyota Astra Motor планирует сотрудничать с другими производителями, возможно, с иным дизайном и названием модели.

Под капотом Hilux Rangga SUV будут устанавливаться те же двигатели, что и на пикапе Hilux Rangga: бензиновый 2,0-литровый мощностью 139 л.с. (183 Нм) и 2,4-литровый турбодизель на 149 л.с. (400 Нм). В качестве трансмиссии предлагается 5-ступенчатая «механика», а для топовой дизельной версии – 6-ступенчатый «автомат». Сам пикап Hilux Rangga в Индонезии продается по цене от $12 300 до $19 500.

В основе Hilux Rangga SUV лежит рамная платформа IMV, которая, теоретически, поддерживает различные типы силовых установок, включая гибридные и электрические. Однако на данный момент автомобиль предлагается только с задним приводом, что ограничивает его проходимость на бездорожье.

Hilux Champ дебютировал в Таиланде в ноябре 2023 года. Этот бюджетный пикап, также построенный на раме, оснащен независимой пружинной передней и зависимой рессорной задней подвесками. Интерьер выполнен в простом, даже аскетичном стиле. В салоне Hilux Rangga SUV, идентичном кабине пикапа, предусмотрены места для семи человек (2+3+2).

На индонезийском автомобильном рынке Toyota занимает лидирующую позицию. Согласно данным GAIKINDO, с января по ноябрь 2024 года компания продала 268 288 автомобилей. Это на 8,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Второе и третье места занимают Daihatsu (155 062 шт., -13,4%) и Honda (92 327 шт., -21%) соответственно.

#автомобили #toyota #hilux rangga suv
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучшие фильмы режиссера Фрэнсиса Форда Копполы (субъективное мнение)
6
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
91
Как пользователи Steam зарабатывали деньги, продавая картинки иностранцам
1
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
28
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Декабрь)
5
Об анонсе The Witcher 4, неправильной Цири и загнивающем "нижнем" интернете
42
Тактический контрнаступ ВСУ под Шевченково не удался и элитной украинской бригаде пришлось отступить
11
Вавилон-Берлин - самый дорогой и высоко оцененный немецкий сериал
2
Советский 2С4 «Тюльпан» — самый мощный миномёт в истории, способный уничтожать укрепления и бункеры
2
Как продлить жизненный цикл старых видеокарт, и почему компромисс в виде DLSS и FSR неизбежен
2

Сейчас обсуждают

Алексей Валерьевич
20:08
Интересно, кого опрашивали и на чем они ездят? 23 тысячи человек это сколько от всех пользователей электричек? Попахивает знатным трындежом. 🤣
Исследование показало , что лишь 1% владельцев электромобилей захотели вернуться к моделям с ДВС
Евгений Королев
20:07
Купил 13900k сразу как только он появился, до этого был 9900K. Сразу выставил ограничение на температуру 85*, так что больше 85 мой 13900K никогда не нагревался. Вылеты были в тяжелых программах при п...
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
Vito Vago
20:07
На мух рассчитан!
"Фокус": Украина пятая страна в мире, имеющая работающий боевой лазер
Witty Cat
20:03
Сижу на i7 10700K. Менять на современные поделия интола не собираюсь. Следующий комп буду собирать на AMD, если ничего кардинально не изменится
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
Денис Москаленко
20:02
Ещё собственную систему то не изучили а потом ещё какие-то суждения делают за её пределами
Новые данные указывают на ранее неизвестную девятую планету в нашей Солнечной системе
Ni9999
19:53
Как тебя дебила сюда вообще пропустили?
Bombie - фишки и лайфхаки, чтобы быстрее продвигаться по уровням и получить жирный дроп
ЮРА ОНИЩЕНКО
19:52
Однако из каждого утюга в новой свинарнии вещали, что вы побеждаете, и как всегда на словах
В Киеве заявили, что переговоры можно будет начинать только после ослабления позиции России
Роман Ефимочкин
19:52
А что не так с 11-м поколением ?
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
Роман Ефимочкин
19:48
Здравые мысли.
Медведев призвал уничтожить военно-политическое руководство Украины в ответ на убийство генерала Кириллова
Алексей Рагозин
19:43
Ну если дальше развивать, то куалкомовский адрено это бывший радеон. А андроид это по сути линукс. И тоже все как-то работает.
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем