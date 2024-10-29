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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Phanteks представила блок питания Revolt 2200, который потянет сразу два процессора Intel Xeon и две видеокарты RTX 4090
Для производительных рабочих станций, всё верно.

Компания Phanteks выпустила в Китае новый блок питания Revolt 2200 Platinum мощностью 2200 Вт. Хотя официально он ещё не представлен на сайте компании, его уже можно приобрести на китайском рынке. Новинка предназначена прежде всего для высокопроизводительных рабочих станций.

Revolt 2200 Platinum соответствует спецификациям ATX 3.1 (в отличие от моделей мощностью до 1600 Вт, соответствующих ATX 3.0) и использует стандарт PCIe 5.1 для разъёма питания видеокарты (12V-6×2). Это означает, что блок питания оснащён двумя нативными кабелями питания для видеокарт, исключая необходимость в адаптерах. Для тех, кому требуется больше кабелей, Phanteks предоставляет два дополнительных адаптера (2×8-pin на 16-pin). Кроме того, блок питания имеет девять 8-контактных разъёмов, которые можно использовать как для процессора, так и для устройств PCIe (включая видеокарты), поэтому поддержка двух RTX 4090 — не предел.

Revolt 2200 Platinum развеивает миф о том, что блоки питания — незаметный компонент системы. Его вес составляет 5,7 кг. Гибридный режим вентилятора позволяет снизить скорость вращения для более тихой работы. Блок питания полностью модульный и поставляется со всеми необходимыми кабелями.

Целевая аудитория Revolt 2200 — пользователи рабочих станций с двумя процессорами Intel Xeon и двумя видеокартами RTX 4090. Только видеокарты могут потреблять 450-600 Вт под полной нагрузкой (без учёта кратковременных пиков).

В Китае Revolt 2200 уже поступил в продажу по цене 3799 юаней (примерно 532 доллара США). В других регионах он пока недоступен. Блок питания имеет сертификат 80 Plus Platinum.

#блоки питания #phanteks #phanteks revolt 220 platinum
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