В ближайшие три года компания будет получать меньше выручки, чем ожидалось.

Агентство S&P не стало отставать от коллег из Moody’s, которые понизили кредитный рейтинг Intel на одну ступень вскоре после публикации недавнего квартального отчёта. В рейтинге S&P Global кредитный рейтинг Intel недавно был снижен с A- до BBB+, что соответствует одному шагу вниз.

Источник изображения: Intel

По мнению аналитиков S&P, в ближайшие два или три года выручка Intel будет ниже, чем ожидалось, поскольку этому будет способствовать динамика потребительских расходов и конкурентная обстановка во всех основных сегментах рынка, в которых присутствует продукция этой марки. В первой половине текущего года финансовые показатели Intel оказались ниже ожиданий S&P. В настоящее время клиенты Intel не торопятся тратить на продукцию компании существенные суммы, если не считать сегмент ускорителей для искусственного интеллекта, в котором она представлена не так широко, чтобы противостоять общей негативной тенденции.