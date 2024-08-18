Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Агентство $&P также понизило кредитный рейтинг Intel на одну ступень
В ближайшие три года компания будет получать меньше выручки, чем ожидалось.

Агентство S&P не стало отставать от коллег из Moody’s, которые понизили кредитный рейтинг Intel на одну ступень вскоре после публикации недавнего квартального отчёта. В рейтинге S&P Global кредитный рейтинг Intel недавно был снижен с A- до BBB+, что соответствует одному шагу вниз.

Источник изображения: Intel

По мнению аналитиков S&P, в ближайшие два или три года выручка Intel будет ниже, чем ожидалось, поскольку этому будет способствовать динамика потребительских расходов и конкурентная обстановка во всех основных сегментах рынка, в которых присутствует продукция этой марки. В первой половине текущего года финансовые показатели Intel оказались ниже ожиданий S&P. В настоящее время клиенты Intel не торопятся тратить на продукцию компании существенные суммы, если не считать сегмент ускорителей для искусственного интеллекта, в котором она представлена не так широко, чтобы противостоять общей негативной тенденции.

#intel #аналитика #финансы #кредитный рейтинг #s&p
+
Написать комментарий (0)
Власти Тайваня ухудшили прогноз по росту ВВП, сославшись на тенденцию к сокращению экспорта
Поставки процессоров AMD и Intel в Россию за год упали в 15 раз из-за проблем с китайскими банками
Электромобили теряют за первый год эксплуатации до половины своей стоимости
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"KAKU: Ancient Seal" - краткий обзор игры
+
Apple, Samsung или Xiaomi – кто делает лучшие смартфоны, и что купить, если в кошельке всего $300
14
AMD A10-9700 - в тихом омуте черт ногу сломит
8
Как правильно выбрать игровой монитор – изображение, разрешение, технологии и другие характеристики
51
Почему мне не нравится геймпад Sony PlayStation 5 DualShock или как я пытался разделить крестовину
12
Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
100
Почему ЗРК С-350 "Витязь" пропал с радаров и есть ли будущее у российско-корейского проекта
17
GeForce GTX 1070 против актуальных игр – выгодно ли сегодня купить старую видеокарту NVIDIA с рук
7
Выжимаем последние соки из A10-9700 и других APU от корпорации AMD
13
Чем отличается смартфон за $100 от флагмана, и на какие характеристики стоит обращать внимание
+

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
08:09
...совершившего качественный скачок... Так дроны эту технику уже сами подсвечивают при обнаружении
"Искандер-М" уничтожил на Сумщине M270B MLRS, представляющую собой "тяжелую" версию HIMARS
Владимир
08:07
Это какой то ппц картель гос.уровня... .
Rutube объявила о запуске функции переноса контента с YouTube
Владимир
08:06
512 зон это ппц как мало. 2к минимум нада для 4к контентику.
Модель Xiaomi TV S Mini LED 75 2025 года выходит на глобальный рынок
Ezdiumno_ru
07:59
Вердикт - имейте прямые ручки и тогда у вас все всегда будет работать как вам надо. Десятка была неплоха. Сейчас Одиннадцатая работает отлично, обновляется и не кашляет. Читаю ужастики про обновления ...
Новое обновление Windows 11 вызывает проблемы с производительностью и загружает ЦП на 100%
Дима Павлов
07:46
Ну на вряд ли хотя бы у 2-3% геймеров есть 4к моник. Мне было бы интересно посмотреть ФПС в 2к и fullhd.
Ни одна видеокарта, включая GeForce RTX 4090, не смогла обеспечить более 50 FPS в Black Myth: Wukong
Апшеронский скакел
07:44
Мелкомягкие сами себе яму роют
Патч от Microsoft блокирует установку Windows 11 на старых компьютерах
Дмитрий Владимирович
07:41
А у него нет Сони, так что рукоблудит в чатах 😂😂😂
Почему мне не нравится геймпад Sony PlayStation 5 DualShock или как я пытался разделить крестовину
Апшеронский скакел
07:39
Клоун, он и в Африке клоун
Украина планирует создать "зону безопасности" на территории Курской области
Дмитрий Владимирович
07:38
У тебя руки в попе по локоть просто 😂😂😂
Почему мне не нравится геймпад Sony PlayStation 5 DualShock или как я пытался разделить крестовину
century84
07:19
Зону безопасности от чего? Там как выяснилось даже военных не было.
Украина планирует создать "зону безопасности" на территории Курской области
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем