Компания хочет оказаться в этом числе.

Представители руководства Xiaomi Group на выставке MWC 2024, как отмечает CNBC, не стали скрывать, что планируют позиционировать свой первый электромобиль SU7 в премиальном сегменте рынка, отчасти оправдывая высокую цену глубокой интеграцией со своей программной экосистемой. По крайней мере, дебютировавшую прошлой осенью операционную систему HyperOS компания собирается внедрить не только в сегменте смартфонов и бытовой техники, но и на первом электромобиле марки.

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Источник изображения: Xiaomi

Элементы искусственного интеллекта, используемые данной программной платформой, позволят предугадывать желания и действия владельца данных устройств, и ему в итоге придётся тратить меньше времени на прямые команды. В Китае у Xiaomi уже около 20 млн пользователей дорогих смартфонов, и первые экземпляры электромобиля SU7, как ожидается, будут доставаться именно им. Поставки начнутся уже в следующем квартале, но цену Xiaomi пока не называет.

Через 10 или 20 лет, как считают в Xiaomi, рынок электромобилей будет очень напоминать нынешнее состояние рынка смартфонов. Консолидация приведёт к тому, что 70% рынка будет контролироваться пятью крупнейшими игроками. Чтобы попасть в эту пятёрку, Xiaomi считает важным начать инвестировать в новый для себя бизнес серьёзные средства уже сейчас. Пока выпуском электромобилей этой марки занимается подрядчик (BAIC), но в дальнейшем Xiaomi планирует не только самостоятельно собирать электромобили, но и выпускать широкий ассортимент комплектующих для них. Со временем компания будет готова начать и освоение внешних рынков, но до этого момента должно пройти не менее двух или трёх лет.