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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel близка к тому, чтобы отказаться от покупки Tower Semiconductor
Сроки рассмотрения сделки истекли.

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По мере наступления второй половины августа миновал и тот рубеж, который позволял Intel либо получить одобрение китайских регуляторов на покупку израильского контрактного производителя чипов Tower Semiconductor, либо продлить сроки рассмотрения сделки. Как сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, руководство Intel не склоняется к дальнейшему преследованию этой цели, и с высокой вероятностью сделка не будет заключена.

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Источник изображения: Tower Semiconductor

Напомним, что Intel собиралась выложить за активы Tower Semiconductor $5,4 млрд, чтобы заполучить в своё распоряжение налаженную инфраструктуру по взаимодействию с клиентами на контрактном направлении. Если сделка не состоится, то Intel придётся выплатить израильской стороне неустойку в размере $353 млн. По информации источников, настаивать на продлении сроков рассмотрения сделки Intel не будет. С технологической точки зрения покупка Tower никакой выгоды Intel не сулила, поскольку первая из компаний специализировалась на достаточно зрелых техпроцессах.

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