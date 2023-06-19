Продавать лучи выгодно, на коллекцию кожаных курток точно хватит.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, у компании Intel не всё так плохо в контексте роста интереса инвесторов к теме искусственного интеллекта. Правда, против Intel работает существенная зависимость от рынка классических серверных компонентов вроде тех же центральных процессоров. Расходы на их покупку клиенты сейчас стараются сократить не только из-за возникшего затоваривания, но и из-за стремления экономить бюджет ради увеличения закупок более прогрессивных компонентов для систем ИИ.

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Источник изображения: Intel

Впрочем, у Intel последние тоже имеются, как отмечают аналитики Morgan Stanley. Купленная пару лет назад компания Habana Labs разрабатывает ускорители Gaudi, которые могут применяться как в системах с имитацией логических обоснований, так и в обучающихся системах искусственного интеллекта. В первом случае Intel начнёт получать профильную выручку уже в следующем году, во втором она достигнет осязаемых величин несколько позже.

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Кстати, за прошлую неделю акции Intel выросли в цене более чем на 16%, обновив предыдущий недельный рекорд, который держался с июля 2009 года. Проблема заключается в том, что с того времени капитализация Intel выросла только на 20%, тогда как у NVIDIA этот показатель увеличился в 163 раза.