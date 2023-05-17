Одним из главных заявлений Илона Маска (Elon Musk), которое он сделал на ежегодном собрании акционеров, по мнению Reuters и других информационных агентств, стало признание руководства компании в необходимости тратить деньги на рекламу собственной продукции. Ранее сам Маск высокомерно игнорировал данный вид деятельности, считая, что электромобили Tesla пользуются спросом и без рекламы.
реклама
Пока размещение рекламы продукции Tesla будет носить экспериментальный характер и об эффективности этих мер компания судить ещё не может. По словам Маска, реклама позволит компании привлечь новых клиентов, рассказывая им о функциональных возможностях и потребительских качествах машин этой марки. Одновременно миллиардер признал, что макроэкономические трудности не обходят стороной компанию Tesla, и глобальная экономика в целом будет с ними сталкиваться на протяжении ещё двенадцати месяцев, как минимум.