Собачий телеграф с этой задачей уже не справляется.

Одним из главных заявлений Илона Маска (Elon Musk), которое он сделал на ежегодном собрании акционеров, по мнению Reuters и других информационных агентств, стало признание руководства компании в необходимости тратить деньги на рекламу собственной продукции. Ранее сам Маск высокомерно игнорировал данный вид деятельности, считая, что электромобили Tesla пользуются спросом и без рекламы.

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Источник изображения: Tesla

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Пока размещение рекламы продукции Tesla будет носить экспериментальный характер и об эффективности этих мер компания судить ещё не может. По словам Маска, реклама позволит компании привлечь новых клиентов, рассказывая им о функциональных возможностях и потребительских качествах машин этой марки. Одновременно миллиардер признал, что макроэкономические трудности не обходят стороной компанию Tesla, и глобальная экономика в целом будет с ними сталкиваться на протяжении ещё двенадцати месяцев, как минимум.