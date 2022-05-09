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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Blackview представила серию BL8800 – первый защищённый смартфон с 5G и тепловизором
Кроме всего прочего, телефон может похвастать ёмким аккумулятором на 8380 мАч
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В последние годы многие эксперты фиксируют полное отсутствие инноваций на рынке смартфонов. Последней надеждой маркетологов были аппараты с гибкими дисплеями, но производители за 2 года так и не сумели наладить массовый выпуск подобных девайсов, в результате чего цены в разы превышают все допустимые рамки. По сути, в мобильных телефонах меняется только камера и процессор, в остальном каждый год появляется очередной «самый лучший» дисплей в истории, а на его место приходит такой же безликий смартфон нового поколения. Неясно, что станет очередным прорывом на рынке мобильных телефонов, но не исключено, что это будет камера ночного видения.



Именно эту технологию включает новая линейка Blackview BL8800. На выбор предлагается две модели, главным отличием между которыми станет поддержка стандарта связи 5G. В остальном, это суперзащищённый прокачанный телефон с мощным процессором, огромным запасом памяти и тепловизором с технологией FLIR. Раз уж в последние годы основной упор делается на камеры, то стоит обратить внимание, что BL8800 оснащён 50 Мп сенсором, способным делать отличные снимки в самых сложных погодных условиях. Ну а если вокруг вас кромешная тьма, то выручит 20 Мп объектив в тепловизором. Он позволит видеть в полной темноте, открывая дополнительные возможности для творчества и самореализации.



Любителей технологией приятно удивит сверхчёткий дисплей с частотой обновления 90 Гц, информация на котором остаётся читаемой даже при ярком свете. Сердцем серии стал мощный процессор MediaTek G96, производительности которого достаточно для решения повседневных задач и смелых экспериментов. Базовая версия получила 8 Гб оперативной памяти, накопитель на 256 Гб и ёмкий аккумулятор на 8380 мАч. Это позволяет телефону находиться до 720 часов (30 дней) в режиме ожидания. Ну а скоростная зарядка на 33 Вт быстро оживит даже пустую батарейку. В качестве операционной системы была выбрана Android 11, основанная на фирменной оболочке Doke OS 3.0.



Не забывайте, что серия BL8800 относится к защищённым, поскольку соответствует всем стандартам водонепроницаемости IP68 и IP69K и имеет полноценный военный сертификат MIL-STD-810H. Это значит, что смартфон легко переживает резкую смену температур, а владелец может не беспокоиться о падениях на твёрдую поверхность и погружения в воду до полутора метров. Не стоит забывать об ИК-камере, которая может пригодиться как в домашних условиях для поиска утечек газа и тепла, так и для обнаружения диких зверей во время нахождения на природе. Всё это лишь небольшая часть функций специального приложения, позволяющего взглянуть на современные смартфоны свежим взглядом.



Как мы уже писали выше, характерной чертой линейки BL8800 стало наличие поддержки технологии 5G. Стоит учитывать, что пока беспроводной стандарт интернета доступен не во всех странах, но в случае его активации можно получить весомые преимущества по сравнению с обычной моделью с поддержкой 4G. Так, Blackview BL8800 Pro может предложить более высокую скорость потоковой загрузки видео, передачи игр и стриминговых трансляций. Проигрывание роликов станет плавным, а о зависания можно будет забыть. Во всём остальном версия BL8800 остаётся отличным предложением, включающим все перечисленные выше особенности.



Мировая премьера смартфонов Blackview серии BL8800 состоится 23 мая. Уже сегодня можно добавить аппарат в корзину, что позволит получить выгодную скидку в момент релиза. По мере приближения даты начала продаж, вы сможете узнать больше о новой серии из пресс-релизов.

Купить Blackview BL8800

#blackview
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mistergrim
13:40
А это не для помощи одной стране (но хорошо, что молчаливо признаётесь в содеянном). Это от того, что по _понятиям_ вашей же страны, иметь с ней дело — ЗАШКВАР.
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nik43dr
13:40
обкурился?
В России запустили магазин приложений NashStore для устройств на базе Android
Proxy Demon
13:40
А осенью за доллар будут в морду бить
Сколько рублей будут давать за 1 доллар осенью 2022г – прогноз ведущих финансовых экспертов РФ
Александр Тетюшин
13:38
Что мешало это сделать ранее :)) У нас же полно светлых голов так не давайте им затупляться :)
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Sheshenbek
13:37
Полностью согласен. По молодости меня тоже постоянно в Краснодар тянуло, большие возможности, всякие движения. пожил Я там два года в съёмной квартире, и все эти влажные фантазии в миг куда-то испарил...
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mistergrim
13:36
Комменты тоже с картошки писать будешь?
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Dekinai
13:34
Ага это очень поможет одной стране.
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Александр Тетюшин
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