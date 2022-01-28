Поскольку годовой отчёт Intel по форме 10-K истощён с точки зрения создания информационных поводов, имеет смысл вернуться к выступлению Илона Маска (Elon Musk) на отчётной конференции возглавляемой им компании Tesla. Прошедшее мероприятие характеризовалось тем, что генеральный директор пытался донести до аудитории выгодность использования электромобилей Tesla в качестве роботизированных такси.
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Большинство выпущенных за последних года три электромобилей марки, по словам главы Tesla, по мере совершенствования программного обеспечения смогут самостоятельно передвигаться по улицам. Это значит, что машина не будет управляться водителем на протяжении полутора часов в сутки, а остальное время простаивать. Владелец сможет отправить её «на заработки», чтобы она перевозила клиентов, оплачивающих соответствующие услуги.
В реалиях американской экономики, как следует понимать расчёты Маска, такая модель эксплуатации позволит сократить стоимость поездок на такси в четыре или пять раз. Опять же, наличие опции FSD, которая сама по себе сейчас стоит $12 000, сделает электромобили Tesla настолько привлекательными, что они будут раскупаться быстрее более доступных машин, у которых такого комплекса автоматизации управления не будет. За счёт возможности заработать на перевозках владелец электромобиля Tesla за $50 000, как поясняет Маск, будет в конечном итоге тратить не более $10 000 на его приобретение. По этой причине Tesla и не боится обостряющейся конкуренции на рынке электромобилей, а систему FSD она рассчитывает со временем сделать главным источником прибыли.